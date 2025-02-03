Деятельность агентства США по международному развитию (USAID) в странах СНГ — это ширма для операций ЦРУ.

Об этом заявил заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

« Т а к б ы л о п р и а д м и н и с т р а ц и я х О б а м ы , Б а й д е н а , д а и Т р а м п а п е р в о й к а д е н ц и и . П о с м о т р и м , в о ч т о в ы л ь е т с я с е г о д н я ш н я я « о т м е н а » к о н т о р ы . В е д ь н и Г о с д е п , н и Ц Р У н и к у д а н е д е н у т с я » , — н а п и с а л о н в с в о е м T e l e g r a m - к а н а л е .

До этого стало известно, что в Вашингтоне со здания штаб-квартиры агентства США по международному развитию (USAID) сняли вывески.

Илон Маск назвал «комком червей» агентство по международному развитию США. Он добавил, что в USAID ничего не осталось и от него нужно избавиться.

Незадолго до этого Маск резко раскритиковал USAID, назвав агентство «преступной организацией», которой не должно существовать. Кроме того, он охарактеризовал USAID как «гнездо радикальных левых марксистов, испытывающих ненависть к Америке». 2 февраля сообщалось, что сайт USAID и его страница в социальной сети Х перестали работать.