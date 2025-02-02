Володин прибыл в Нью-Дели

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 2 февраля прибыл с официальным визитом в Индию. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

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« В Нью-Дели будут обсуждаться вопросы российско-индийского сотрудничества в экономической, социально-культурной, образовательной и технологической сферах, а также дальнейшее развитие межпарламентского диалога», — говорится в сообщении.

В частности, запланированы встречи Володина с руководством Индии и посещение обеих палат парламента страны.

В составе российской делегации — вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, председатель Комитета по экономической политике Максим Топилин, глава Комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин, председатель Комитета по культуре Ольга Казакова.

Ранее на своей странице в соцсетях Вячеслав Володин отметил, что Индия — стратегический партнер России, две страны связывают многолетние отношения доверия и взаимовыгодного сотрудничества.

« Н е о б х о д и м о р а з в и в а т ь к о н т а к т ы п о в с е м н а п р а в л е н и я м . С о с в о е й с т о р о н ы п о с т а р а е м с я а к т и в и з и р о в а т ь в з а и м о д е й с т в и е в р а м к а х п а р л а м е н т с к о г о и з м е р е н и я » , — н а п и с а л п р е д с е д а т е л ь Г о с д у м ы .

Последний официальный визит делегации Госдумы во главе с Володиным в Индию состоялся в декабре 2018 года. Тогда политик вместе со спикером Народной палаты Парламента Индии Сумитрой Махаджан провел пятое заседание российско-индийской межпарламентской комиссии. Следующая очная встреча с коллегами из Индии состоялась летом 2024 года на полях Х Парламентского форума БРИКС, где Володин и спикер Народной палаты Ом Бирла обсудили ряд вопросов, касающихся активизации межпарламентского диалога.