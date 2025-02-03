Якушев рассказал о подготовке кандидатов на выборы в Госдуму из числа участников СВО
Секретарь Генерального совета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев рассказал о подготовке кандидатов на выборы в Госдуму 2026 года из участников СВО.
В беседе с «Парламентской газетой» он выразил уверенность, что таких кандидатов будет много.
«Но не думаю, что в этом вопросе нужна какая-то жёсткая квота. Особое внимание уделим кандидатам, которые уже избрались в региональные заксобрания. Также будем отбирать из участников Высшей партийной школы, конкурса «Лидеры России. Политика», — сообщил Якушев.
По его словам, будут задействован максимум ресурсов, чтобы подготовить таких ветеранов СВО к выборам и работе в Госдуме.
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