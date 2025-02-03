Якушев рассказал о подготовке кандидатов на выборы в Госдуму из числа участников СВО

Секретарь Генерального совета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев рассказал о подготовке кандидатов на выборы в Госдуму 2026 года из участников СВО.

В беседе с «Парламентской газетой» он выразил уверенность, что таких кандидатов будет много.

« Н о н е д у м а ю , ч т о в э т о м в о п р о с е н у ж н а к а к а я - т о ж ё с т к а я к в о т а . О с о б о е в н и м а н и е у д е л и м к а н д и д а т а м , к о т о р ы е у ж е и з б р а л и с ь в р е г и о н а л ь н ы е з а к с о б р а н и я . Т а к ж е б у д е м о т б и р а т ь и з у ч а с т н и к о в В ы с ш е й п а р т и й н о й ш к о л ы , к о н к у р с а « Л и д е р ы Р о с с и и . П о л и т и к а » , — с о о б щ и л Я к у ш е в .

По его словам, будут задействован максимум ресурсов, чтобы подготовить таких ветеранов СВО к выборам и работе в Госдуме.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова рассказала о будущем бумажных бюллетеней.