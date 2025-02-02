Москалькова обратилась с требованием к ООН и ОБСЕ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала международные организации осудить ракетный удар ВСУ по интернату в Судже Курской области, передает РИА Новости. Соответствующие обращения омбудсмен направила Верховному комиссару ООН и главе комитета ООН по правам человека, а также директору БДИПЧ ОБСЕ, генсеку Совета Европы и комиссару по правам человека.

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Москалькова назвала «кровавой провокацией» удар ВСУ по школе-интернату, в которой украинские войска удерживали захваченных мирных жителей РФ, и потребовала от международных организаций осудить преступление против человечности, совершенное Киевом.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в субботу, 1 февраля украинские войска нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области. ПВО РФ зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины. Достоверной информации о числе пострадавших при атаке пока нет.