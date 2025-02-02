Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесут стратегическое поражение Киеву в ответ на такие военные преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), как удар по школе-интернату в Судже и бесчинства в Русском Поречном Курской области. Об этом заявил заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Российский сенатор назвал ВСУ «чисто нацистской армией».

« Э т о [ в о е н н ы е п р е с т у п л е н и я , с о в е р ш а е м ы е В С У ] г о в о р и т о т о м , ч т о , н е и м е я н и к а к и х у с п е х о в н а п о л е б о я , о н и п ы т а ю т с я в ы м е с т и т ь с в о е з л о н а н е с ч а с т н ы х л ю д я х — н а с т а р и к а х , н а б о л ь н ы х , н а д е т я х » , — о б о з н а ч и л Джабаров.

Он заявил, что единственный ответ на действия ВСУ — «удары и нанесение стратегического поражения» Украине. Кроме того, сенатор предрек трибунал для тех, кто совершил военные преступления в Курской области.

МИД России выступил с призывом к правительствам после удара в Судже

О ракетном ударе по зданию школы-интерната в Судже стало известно 1 февраля. По данным Минобороны, ракеты запускались из американской реактивной системы залпового огня HIMARS из окрестной Малой Рыбицы.

В начале 2025 года врио губернатора Курской области Александр Хинштейн также сообщил, что после освобождения села Русское Поречное российские военные предоставили снимки, от которых «кровь стынет в жилах». Речь шла о замученных в подвалах мирных жителях. Хинштейн назвал события в населенном пункте геноцидом.