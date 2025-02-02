Захарова вспомнила анекдот про моль после одного высказывания Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вспомнил анекдот про моль после одного высказывания президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее сообщение появилось в ее Telegram-канале.

Дипломат отреагировал на слова украинского лидера о якобы «боязни» президента РФ Владимира Путин прямых переговоров с Киевом.

« Н а п о м н и л о а н е к д о т п р о р а с с к а з м а л е н ь к о й м о л и : " Я в ч е р а п е р в ы й р а з п о л е т е л а п о к о м н а т е , л ю д и м н е т а к х л о п а л и , т а к х л о п а л и ! " » — о т р е а г и р о в а л а н а з а я в л е н и е п о л и т и к а З а х а р о в а .

Ранее Зеленский предложил президенту США Дональду Трампу способ «заставить» Путина начать переговоры. В интервью агентству Associated Press он отметил, что американский лидер может пригрозить Москве санкциями и продолжением поддержки Украины.