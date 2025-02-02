Главной причиной отмены Европой санкций против России может стать зависимость от поставок сырья, считает депутат Государственной Думы Николай Арефьев. В беседе с NEWS.ru политик отметил, что европейским предприятиям было гораздо выгоднее сотрудничать с Россией, закупая более дешевый углеводород.

Э к о н о м и к а Е в р о п ы о ч е н ь с и л ь н о п р о с е л а . Э т о з а в и с и т о т у г л е в о д о р о д н о г о с ы р ь я , к о т о р ы е м ы т у д а п о с т а в л я л и : о н и р а з в и л и х и м и ч е с к и е з а в о д ы , п р е д п р и я т и я . И з - з а с а н к ц и й в с е э т о п р и х о д и т с я з а к р ы в а т ь . С Ш А д и к т у ю т э т и с а н к ц и и в с е м с т р а н а м м и р а . В р е з у л ь т а т е н и к т о , к р о м е А м е р и к и , н и ч е г о х о р о ш е г о с э т и м и с а н к ц и я м и н е п о л у ч а е т , — з а к л ю ч и л А р е ф ь е в .

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По словам депутата, Россия может переориентировать поставки углеводородного сырья на другие страны, что поставит Европу в неудобное экономическое положение, из которого ей придется долго выходить. Также политик отметил, что в интересах мировой экономики отказаться от условий, которые диктует Америка, для стабилизации нормального товарооборота.

К о г д а н е в о з м о ж н о р е а л и з о в а т ь п р о д у к ц и ю , н а с т у п а е т к р и з и с , а к р и з и с а н и к т о н е х о ч е т , п о т о м у ч т о у в с е х с в о и п р о б л е м ы . В о т и м е н н о п о э т о м у и з ч и с т о э к о н о м и ч е с к и х и н т е р е с о в в с я Е в р о п а н а ч и н а е т р а з в о р а ч и в а т ь с я л и ц о м к Р о с с и и , — с к а з а л д е п у т а т .

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