В Госдуме ответили на призыв Европы о восстановлении отношений с Россией
Главной причиной отмены Европой санкций против России может стать зависимость от поставок сырья, считает депутат Государственной Думы Николай Арефьев. В беседе с NEWS.ru политик отметил, что европейским предприятиям было гораздо выгоднее сотрудничать с Россией, закупая более дешевый углеводород.
Экономика Европы очень сильно просела. Это зависит от углеводородного сырья, которые мы туда поставляли: они развили химические заводы, предприятия. Из-за санкций все это приходится закрывать. США диктуют эти санкции всем странам мира. В результате никто, кроме Америки, ничего хорошего с этими санкциями не получает, — заключил Арефьев.
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По словам депутата, Россия может переориентировать поставки углеводородного сырья на другие страны, что поставит Европу в неудобное экономическое положение, из которого ей придется долго выходить. Также политик отметил, что в интересах мировой экономики отказаться от условий, которые диктует Америка, для стабилизации нормального товарооборота.
Когда невозможно реализовать продукцию, наступает кризис, а кризиса никто не хочет, потому что у всех свои проблемы. Вот именно поэтому из чисто экономических интересов вся Европа начинает разворачиваться лицом к России, — сказал депутат.
Ранее, наряду со своими коллегами из Словакии и Венгрии, глава испанского МИД заявил о необходимости восстановления отношений между Европой и РФ. По словам политика, это связано с сохранением протяженной границы ЕС и России.