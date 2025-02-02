Хинштейн пообещал наказать атаковавших школу-интернат в Судже

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн пообещал наказание для украинских военных, виновных в ударе по школе-интернату в Судже.

Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

« С х о д и л н а у т р е н н ю ю с л у ж б у в З н а м е н с к и й с о б о р . П о м о л и л с я з а з д р а в и е н а ш и х л ю д е й — в п е р в у ю о ч е р е д ь н а х о д я щ и х с я с е й ч а с в Судже. (...) Все преступники, которые выбирают своей целью мирных людей, обязательно понесут наказание: пусть даже не на этом свете», — написал Хинштейн.

Ранее врио главы Курской области сообщил, что точной информации о количестве пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на школу-интернат в Судже нет. Он также назвал действия украинских военных преступлением.

1 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже в Курской области. Уточнялось, что в здании могли находиться местные жители, оказавшиеся в плену у ВСУ после вторжения в российский регион.