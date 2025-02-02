Хинштейн пообещал наказать атаковавших школу-интернат в Судже

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн пообещал наказание для украинских военных, виновных в ударе по школе-интернату в Судже.

Хинштейн пообещал наказать атаковавших школу-интернат в Судже
© РИА Новости

Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Сходил на утреннюю службу в Знаменский собор. Помолился за здравие наших людей в первую очередь находящихся сейчас в Судже. (...) Все преступники, которые выбирают своей целью мирных людей, обязательно понесут наказание: пусть даже не на этом свете», — написал Хинштейн.

Ранее врио главы Курской области сообщил, что точной информации о количестве пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на школу-интернат в Судже нет. Он также назвал действия украинских военных преступлением.

1 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже в Курской области. Уточнялось, что в здании могли находиться местные жители, оказавшиеся в плену у ВСУ после вторжения в российский регион.

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