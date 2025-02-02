В России ответили на слова Зеленского о размещении западных миротворцев на Украине

Говорить о размещении западного миротворческого контингента на Украине пока рано, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Так в беседе с «Лентой.ру» депутат ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского.

« М ы м о ж е м п р е д п о л а г а т ь р а з н ы е у с л о в и я . Г о в о р и л о с ь и о н е м е д л е н н о м в в о д е м и р о т в о р ц е в . М ы п о м н и м , э т о б ы л о п а р у м е с я ц е в н а з а д . Э т о о з н а ч а л о б ы у ж е о т к р о в е н н о е п р я м о е в м е ш а т е л ь с т в о . А э т о г р о з и л о э с к а л а ц и е й к о н ф л и к т а н а Е в р о п у . Н о с е г о д н я м ы н е п р и с т у п и л и к о б с у ж д е н и ю у с л о в и й м и р н ы х п е р е г о в о р о в , п о э т о м у г о в о р и т ь о к а к о м - т о в в о д е к о н т и н г е н т а , о к а к и х - т о у с л о в и я х к р а й н е н е п о н я т н о » , — з а я в и л Ч е п а .

По словам депутата, до обсуждения вопроса о размещении миротворцев на Украине должно произойти общение президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Зеленский предложил Трампу способ «заставить» Путина начать переговоры

« Я д у м а ю , ч т о в б л и ж а й ш и е м е с я ц ы б у д у т в ы р а б о т а н ы к а к и е - т о п р а в и л а и л и д о р о ж н ы е к а р т ы п е р е г о в о р о в . П о т о м , я д у м а ю , с у к р а и н с к о й с т о р о н ы д о л ж н ы б ы т ь в ы б о р ы . И у ж е л е г и т и м н ы й п р е з и д е н т У к р а и н ы п р и м е т у ч а с т и е в п е р е г о в о р а х . И у ж е т а м б у д у т р е ш а т ь , к а к и е к о н т и н г е н т ы и з к а к о й с т р а н ы , п о д к а к и м ф л а г о м [ р а з м е с т я т с я н а У к р а и н е ] . С е й ч а с г о в о р и т ь о б э т о м р а н о » , — з а к л ю ч и л о н .

Ранее Зеленский сообщил, что диалог о размещении западного миротворческого контингента на Украине продолжается, но основные вопросы еще не решены. По словам украинского лидера, вопрос размещения миротворцев «обретает форму», однако «остается много вопросов о структуре командования и управления, численности войск и их позициях».

В свою очередь, МИД России заявлял, что любые «миротворцы», которые прибудут на территорию Украины без согласия российской стороны, станут военной целью.