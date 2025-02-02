МИД России призвал международные организации осудить удар по интернату в Судже
МИД России призвал правительства и международные организации осудить удар Вооружённых сил Украины по интернату в Судже Курской области.
Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
«Призываем все ответственные правительства.., и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого омерзительного преступления», — заявила Захарова.
Она также призвала правительства и организации публично дистанцироваться от Киева и их западных кураторов, совершающих подобные атаки.
По её словам, ответственность за нанесение удара несут спонсоры Киева.
Ранее Минобороны России заявило, что украинские войска нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже в Курской области.
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