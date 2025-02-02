МИД России призвал правительства и международные организации осудить удар Вооружённых сил Украины по интернату в Судже Курской области.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

« П р и з ы в а е м в с е о т в е т с т в е н н ы е п р а в и т е л ь с т в а . . , и п р о ф и л ь н ы е м е ж д у н а р о д н ы е с т р у к т у р ы в ы с т у п и т ь с р е ш и т е л ь н ы м о с у ж д е н и е м э т о г о о м е р з и т е л ь н о г о п р е с т у п л е н и я » , — з а я в и л а З а х а р о в а .

Она также призвала правительства и организации публично дистанцироваться от Киева и их западных кураторов, совершающих подобные атаки.

По её словам, ответственность за нанесение удара несут спонсоры Киева.

Ранее Минобороны России заявило, что украинские войска нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже в Курской области.

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