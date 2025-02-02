МИД России призвал международные организации осудить удар по интернату в Судже

МИД России призвал правительства и международные организации осудить удар Вооружённых сил Украины по интернату в Судже Курской области.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Призываем все ответственные правительства.., и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого омерзительного преступления», заявила Захарова.

Она также призвала правительства и организации публично дистанцироваться от Киева и их западных кураторов, совершающих подобные атаки.

По её словам, ответственность за нанесение удара несут спонсоры Киева.

Ранее Минобороны России заявило, что украинские войска нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже в Курской области.

Хинштейн пообещал наказать атаковавших школу-интернат в Судже

СК России возбудил уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, подозреваемого в атаке.

Политика
Видео
Мария Захарова
Киев
Суджа
Громкие уголовные дела