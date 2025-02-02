Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, отрывок которого тот опубликовал в своем Telegram-канале, рассказал, что у него до сих пор сохранилось много друзей в Германии.

Российский лидер напомнил, что когда-то жил в этой европейской стране, поэтому у него сохранились дружеские отношения с некоторыми и ныне живущими там людьми.

« Я в с е - т а к и ж и л в Г е р м а н и и . У м е н я в Г е р м а н и и м н о г о д р у з е й о с т а л о с ь д о с и х п о р » , — з а я в и л Путин.

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Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что президент Сербии Александр Вучич и президент России Владимир Путин — друзья, и что они доверяют друг другу. Он также отметил, что с Россией Сербию объединяет не только история, но и общее будущее.