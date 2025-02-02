Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по интернату в городе Суджа Курской области является терактом, и российская сторона призывает все международные институты осудить его.

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Об этом сообщается в комментарии официального педставителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

« В с е о р г а н и з а т о р ы и и с п о л н и т е л и э т о г о и д р у г и х п р е с т у п л е н и й к и е в с к о й х у н т ы п о н е с у т н е о т в р а т и м о е н а к а з а н и е в с о о т в е т с т в и и с з а к о н о м » , — п о д ч е р к н у л а д и п л о м а т .

Ранее российские военные показали кадры пусков украинских ракет из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Судже.