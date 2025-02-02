Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по интернату в Судже - теракт, за который несут ответственность все те, кто накачивает Киев вооружениями, его организаторы и исполнители понесут неотвратимое наказание. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

" О ч е в и д н о , ч т о в и н у з а э т о т т е р а к т н е с у т в с е с т р а н ы , п р о д о л ж а ю щ и е у п р я м о и б е з о т в е т с т в е н н о н а к а ч и в а т ь к и е в с к и й р е ж и м в о о р у ж е н и я м и , т е м с а м ы м с п о с о б с т в у я е г о к р о в а в ы м п р е с т у п н ы м д е я н и я м " , - у к а з а л а д и п л о м а т . " В с е о р г а н и з а т о р ы и и с п о л н и т е л и э т о г о и д р у г и х п р е с т у п л е н и й к и е в с к о й х у н т ы п о н е с у т н е о т в р а т и м о е н а к а з а н и е в с о о т в е т с т в и и с з а к о н о м " , - п о д ч е р к н у л а З а х а р о в а .

Дипломат заявила, что спланированный обстрел интерната, в котором находились люди, - это еще одно свидетельство бесчеловечных преступлений Киева, не имеющих срока давности.

" О б с т р е л ы м и р н о г о н а с е л е н и я и г р а ж д а н с к и х о б ъ е к т о в К у р с к о й о б л а с т и и д р у г и х р о с с и й с к и х р е г и о н о в н а г л я д н о д е м о н с т р и р у ю т в а р в а р с к у ю с у щ н о с т ь к и е в с к о г о р е ж и м а , п о г р я з ш е г о в б е з з а к о н и и и с т р е м я щ е г о с я у н и ч т о ж и т ь к а к м о ж н о б о л ь ш е р у с с к и х л ю д е й " , - о т м е ч а е т с я в к о м м е н т а р и и .

В РФ заявили о последствиях для Киева после удара ВСУ по школе-интернату в Судже

"Призываем все ответственные правительства, прежде всего тех, кто искренне настроен на поиск путей скорейшего урегулирования кризиса вокруг Украины, и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого омерзительного преступления и публично дистанцироваться от киевских властей и их западных кураторов, совершающих подобные террористические атаки", - добавила официальный представитель МИД РФ.