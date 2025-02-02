МИД РФ назвал терактом удар ВСУ по интернату в Судже
Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по интернату в Судже - теракт, за который несут ответственность все те, кто накачивает Киев вооружениями, его организаторы и исполнители понесут неотвратимое наказание. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Очевидно, что вину за этот теракт несут все страны, продолжающие упрямо и безответственно накачивать киевский режим вооружениями, тем самым способствуя его кровавым преступным деяниям", - указала дипломат. "Все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом", - подчеркнула Захарова.
Дипломат заявила, что спланированный обстрел интерната, в котором находились люди, - это еще одно свидетельство бесчеловечных преступлений Киева, не имеющих срока давности.
"Обстрелы мирного населения и гражданских объектов Курской области и других российских регионов наглядно демонстрируют варварскую сущность киевского режима, погрязшего в беззаконии и стремящегося уничтожить как можно больше русских людей", - отмечается в комментарии.
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"Призываем все ответственные правительства, прежде всего тех, кто искренне настроен на поиск путей скорейшего урегулирования кризиса вокруг Украины, и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого омерзительного преступления и публично дистанцироваться от киевских властей и их западных кураторов, совершающих подобные террористические атаки", - добавила официальный представитель МИД РФ.