Президент России Владимир Путин назвал «позорным» решение не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины освобождения Освенцима. Об этом пишет РИА Новости.

Глава России выразил недоумение тем, что организаторы пригласили на церемонию людей, которые своим героем избрали Бандеру и рукоплещут бывшим солдатам СС.

По его мнению, европейцы могли поступить тоньше и пригласить освободителей лагеря или их родственников.

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Ранее Путин сообщил, что представители европейских элит явно занимаются не своим делом, среди них нет людей с собственным мнением, равных политическим деятелям конца XX века.