Путин: сегодняшнее немецкое общество не имеет отношения к преступлениям нацистов

Сегодняшнее немецкое общество не имеет отношения к преступлениям нацистов, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.

« С е г о д н я ш е е н е м е ц к о е о б щ е с т в о н е и м е е т к э т о м у о т н о ш е н и я » , — с к а з а л г л а в а г о с у д а р с т в а .

Путин подчеркнул, что несправедливо перекладывать на сегодняшнее поколение немцев вину за события 30-х — 40-х годов XX века.