Путин: сегодняшнее немецкое общество не имеет отношения к преступлениям нацистов

Сегодняшнее немецкое общество не имеет отношения к преступлениям нацистов, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Путин: сегодняшнее немецкое общество не имеет отношения к преступлениям нацистов
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Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.

«Сегодняшее немецкое общество не имеет к этому отношения», сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что несправедливо перекладывать на сегодняшнее поколение немцев вину за события 30-х — 40-х годов XX века.

«Да, историческая, конечно, память существует, и надо об этом помнить», добавил он.