Путин: сегодняшнее немецкое общество не имеет отношения к преступлениям нацистов
Сегодняшнее немецкое общество не имеет отношения к преступлениям нацистов, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.
«Сегодняшее немецкое общество не имеет к этому отношения», — сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что несправедливо перекладывать на сегодняшнее поколение немцев вину за события 30-х — 40-х годов XX века.
«Да, историческая, конечно, память существует, и надо об этом помнить», — добавил он.