Глава США Дональд Трамп наведёт порядок довольно быстро, «европейские элиты встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком», отметил президент России Владимир Путин в беседе с журналистами. Об этом пишет РИА Новости.

Президент уточнил, что у европейских лидеров прошлого было мужество бороться за собственное мнение, сегодня таких людей нет.

Европейским элитам больше нравился Джо Байден, а у Трампа другие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, отметил Путин.

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Ранее глава России сообщил, что современное немецкое общество не имеет никакого отношения к приходу Гитлера власти и началу Второй мировой войны.