Президент России Владимир Путин заявил, что среди политиков Европы нет равных Жаку Шираку и Герхарду Шрёдеру. Об этом пишет ТАСС.

Российский лидер считает, что у власти в Европе «люди без образования, занимающиеся не своим делом. По его словам, европейская «политическая мелюзга» пытается запрещать альтернативные мейнстриму партии, вместо предложений более привлекательных программ.

До этого секретариат Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отказал представителям Украины в регистрации правки, называющей Владимира Путина «террористом». Нардеп Александр Мережко заявил, что во время работы над резолюцией «Обязательства Европы по справедливому и устойчивому миру на Украине» депутаты Рады предложили поправку, согласно которой российский лидер признавался бы «террористом». Однако после публикации всех предложений, этой поправки среди остальных не оказалось, рассказал Мережко.