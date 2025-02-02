В России заявили о последствиях для Киева после удара ВСУ по школе-интернату в Судже

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по школе-интернату в городе Суджа в Курской области — это акт человеконенавистнической политики Киева, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. О последствиях для Украины сенатор высказался в беседе с «Лентой.ру».

Э т о н о в ы й а к т ч е л о в е к о н е н а в и с т н и ч е с к о й к р о в а в о й п о л и т и к и н ы н е ш н е г о к и е в с к о г о р е ж и м а

« Я у б е ж д е н , ч т о н а ш С л е д с т в е н н ы й к о м и т е т и в с я н а ш а с т р а н а б у д у т н а с т а и в а т ь н а т о м , ч т о б ы д о к о н ц а д о в е с т и р а с с л е д о в а н и е в с е х э т и х м е р з к и х а н т и ч е л о в е ч е с к и х п р е с т у п л е н и й и н а к а з а т ь в и н о в н ы х , к а к э т о б ы л о п о с л е п о б е д ы в о В т о р о й м и р о в о й в о й н е . М ы п о м н и т а к и е п р о ц е с с ы . О н и б у д у т в п е р е д и и п о и т о г а м в с е х з в е р с т в у к р а и н с к и х н е о н а ц и с т о в » , — с к а з а л Карасин.

Ранее Следственный комитет России (СК РФ) раскрыл личность командира ВСУ, который приказал нанести ракетный удар по школе-интернату в Судже. По данным СК РФ, приказ атаковать здание, где могли находиться мирные жители, дал командир 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных формирований Украины Ростислав Карпуша. Против него возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»).

ВСУ нанесли ракетный удар по зданию школы-интерната в Судже 1 февраля. В здании могли находиться местные жители, оказавшиеся в плену у украинских войск после вторжения в российский регион.