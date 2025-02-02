В Совфеде назвали нанесение ударов «единственным ответом» РФ на военные преступления ВСУ
Украинские солдаты «вымещают зло» на мирных гражданах.
Подобные действия непростительны. «Негодяев» ждёт трибунал.
Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Я думаю, мы уже давно все поняли, что это чисто нацистская армия, которая называется Вооружённые силы Украины. И руководят ей такие же неонацисты. И методы у них очень напоминают методы, которые использовала нацистская Германия. Чем они лучше нацистов, которые уничтожали мирных граждан? Это говорит о том, что, не имея никаких успехов на поле боя, они пытаются выместить своё зло на несчастных людях — на стариках, на больных, на детях. Я думаю, правильно сказал врио губернатора Курской области: такие вещи прощать нельзя, и всех этих негодяев ждёт трибунал. Рано или поздно он состоится. Вы знаете, что из Википедии исчезла статья [о массовом убийстве в Русском Поречном — прим. ГМ]. Там не было никаких постановочных сцен, там показали варварство палачей, которые убивали мирных граждан. Они взяли и удалили. А Бучу, которая является стопроцентно срежиссированной ситуацией, абсолютно подложной — [нет — прим. ГМ]. Я думаю, что мы опять столкнулись с военными стандартами и будем сталкиваться с ними не раз. Поэтому единственный ответ — удары и нанесение стратегического поражения».
Накануне ВСУ ударили по интернату в Курской области. Военное преступление совершено накануне. Целенаправленный ракетный удар нанесён по зданию школы-интерната в городе Суджа, сообщило Минобороны.
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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что «достоверной информации о числе пострадавших пока нет», но в интернате могли находиться люди.
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