Украинские солдаты «вымещают зло» на мирных гражданах.

Подобные действия непростительны. «Негодяев» ждёт трибунал.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

« Я д у м а ю , м ы у ж е д а в н о в с е п о н я л и , ч т о э т о ч и с т о н а ц и с т с к а я а р м и я , к о т о р а я н а з ы в а е т с я В о о р у ж ё н н ы е с и л ы У к р а и н ы . И р у к о в о д я т е й т а к и е ж е н е о н а ц и с т ы . И м е т о д ы у н и х о ч е н ь н а п о м и н а ю т м е т о д ы , к о т о р ы е и с п о л ь з о в а л а н а ц и с т с к а я Г е р м а н и я . Ч е м о н и л у ч ш е н а ц и с т о в , к о т о р ы е у н и ч т о ж а л и м и р н ы х г р а ж д а н ? Э т о г о в о р и т о т о м , ч т о , н е и м е я н и к а к и х у с п е х о в н а п о л е б о я , о н и п ы т а ю т с я в ы м е с т и т ь с в о ё з л о н а н е с ч а с т н ы х л ю д я х — н а с т а р и к а х , н а б о л ь н ы х , н а д е т я х . Я д у м а ю , п р а в и л ь н о с к а з а л в р и о г у б е р н а т о р а К у р с к о й о б л а с т и : т а к и е в е щ и п р о щ а т ь н е л ь з я , и в с е х э т и х н е г о д я е в ж д ё т т р и б у н а л . Р а н о и л и п о з д н о о н с о с т о и т с я . В ы з н а е т е , ч т о и з В и к и п е д и и и с ч е з л а с т а т ь я [ о м а с с о в о м у б и й с т в е в Р у с с к о м П о р е ч н о м — п р и м . Г М ] . Т а м н е б ы л о н и к а к и х п о с т а н о в о ч н ы х с ц е н , т а м п о к а з а л и в а р в а р с т в о п а л а ч е й , к о т о р ы е у б и в а л и м и р н ы х г р а ж д а н . О н и в з я л и и у д а л и л и . А Б у ч у , к о т о р а я я в л я е т с я с т о п р о ц е н т н о с р е ж и с с и р о в а н н о й с и т у а ц и е й , а б с о л ю т н о п о д л о ж н о й — [ н е т — п р и м . Г М ] . Я д у м а ю , ч т о м ы о п я т ь с т о л к н у л и с ь с в о е н н ы м и с т а н д а р т а м и и б у д е м с т а л к и в а т ь с я с н и м и н е р а з . П о э т о м у е д и н с т в е н н ы й о т в е т — у д а р ы и н а н е с е н и е с т р а т е г и ч е с к о г о п о р а ж е н и я » .

Накануне ВСУ ударили по интернату в Курской области. Военное преступление совершено накануне. Целенаправленный ракетный удар нанесён по зданию школы-интерната в городе Суджа, сообщило Минобороны.

В РФ заявили о последствиях для Киева после удара ВСУ по школе-интернату в Судже

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что «достоверной информации о числе пострадавших пока нет», но в интернате могли находиться люди.

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