Президент США Дональд Трамп рискует заиграться с тарифными войнами и угрозами введения санкций против других стран. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По его словам, действия Трампа увеличат цены на продукцию внутри самих США, а «экономический диктат» американского лидера вызовет отторжение к Вашингтону во всех странах, затронутых его политикой. Это обернется общим ухудшением положения страны в мире, считает Пушков.

Парламентарий отметил, что, начав «тарифные войны» с Канадой, Мексикой и Китаем Трамп «окончательно обесценил свои угрозы ввести пошлины на товары из стран БРИКС».

« В в е д е н и е 1 0 0 - п р о ц е н т н ы х т а р и ф о в о з н а ч а л о б ы п р е к р а щ е н и е т о р г о в л и с о в с е м и э т и м и с т р а н а м и [ Б Р И К С и и х п а р т н е р о в ] и и х у х о д с а м е р и к а н с к о г о р ы н к а с п е р е о р и е н т а ц и е й н а д р у г и х т о р г о в ы х п а р т н е р о в . Э т о с т а л о б ы к р у п н е й ш е й а к ц и е й э к о н о м и ч е с к о й и п о л и т и ч е с к о й с а м о и з о л я ц и и з а в с ю и с т о р и ю А м е р и к и . С Ш А с о в с е й о ч е в и д н о с т ь ю н е м о г у т с е б е э т о г о п о з в о л и т ь » , — н а п и с а л П у ш к о в .

1 февраля глава Белого дома подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Это решение составляет значительный новый налог на импорт из трех крупнейших торговых партнеров США. По словам американского лидера, таким образом он хочет бороться с серьезной угрозой со стороны незаконных мигрантов и наркотиков.

В тот же день в Белом доме подтвердили введение пошлин в размере 25% против всех товаров из Канады и Мексики, а также 10% против товаров из Китая. Кроме того, была введена пошлина в размере 10% на канадские энергоресурсы.