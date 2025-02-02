Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник отреагировал на попытки Украины обвинить Россию в ударе по школе-интернату в Судже Курской области. В своем Telegram-канале он назвал подобные заявления информационной провокацией.

Мирошник подчеркнул, что ракетный удар является «зверством и военным преступлением» киевских властей. Попытки же обвинить в этом Москву он счел вероломством и зашкаливающим цинизмом. Посол отметил, что Украина пошла на «информационную провокацию», так как понимала, что западные партнеры осведомлены, что удар был нанесен с территории Сумской области.

Мирошник напомнил, что о «лагере» в интернате, где удерживались мирные российские граждане, РФ заявляла еще в августе 2024 года. Дипломат указал, что о нем прекрасно знали в Российском Красном Кресте и Международном Красном Кресте.

« Н о э т о н и к а к н е с д е р ж а л о у к р а и н с к и х б о е в и к о в о т н а н е с е н и я у д а р а » , — д о б а в и л о н .

По словам Мирошника, интернат оставался цел и там находились мирные жители под присмотром бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), пока российские войска не стали подходить к Судже и противнику не нужно было заметать следы совершенных преступлений.

Раскрыта личность приказавшего нанести ракетный удар по школе-интернату в Судже

Ранее Минобороны России сообщило, что 1 февраля украинская армия нанесла целенаправленный ракетный удар по зданию школы-интерната в городе Суджа. В оборонном ведомстве уточнили, что средства противовоздушной обороны зафиксировали пуск ракет из Сумской области. Указывалось, что данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области.