Рогозин раскритиковал не ответившего на звонок с фронта в субботу чиновника

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в своем Telegram раскритиковал не ответившего на звонок с фронта в субботу чиновника. По его словам, на фронте не существует суббот и воскресений.

Сенатор рассказал, что вечером в субботу, 1 февраля, безуспешно пытался связаться «с одним высокопоставленным федеральным чиновником». Его имени он не назвал.

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« В е г о п р и е м н о й м н е р а з д р а ж е н н о о т в е ч а л и : " В ы в о о б щ е к у р с е , с к о л ь к о с е й ч а с в р е м е н и и к а к о й с е г о д н я д е н ь н е д е л и ? " . О к а з ы в а е т с я , в ч е р а б ы л а с у б б о т а . Ч и н о в н и к н а ш , к а к , в п р о ч е м , в с е е г о к о л л е г и , в с у б б о т у о т д ы х а ю т и т р у б к и н е б е р у т . В в о с к р е с е н ь е э т о в о о б щ е , к а к м ы з д е с ь г о в о р и м , " п о л н а я и з о л я ц и я р а й о н а " . И н а п л е в а т ь и м , ч т о н а м с ф р о н т а д о н и х и в р а б о ч и й - т о и х д е н ь н е д о з в о н и т ь с я » , — о б о з н а ч и л Рогозин.

Сенатор напомнил о том, что российские военные находятся на передовой и в будни, и в выходные, и в праздники.