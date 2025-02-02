Захарова предложила изменить функционал USAID

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с приостановкой работы Агентства по международному развитию США (USAID) предложила переделать его в "Агентство помощи самим себе" в случае возобновления деятельности.

" Е с л и с о б е р у т с я ч и н и т ь , т о п у с т ь с р а з у п е р е д е л а ю т в А г е н т с т в о п о м о щ и с а м и м с е б е . В ф у н к ц и о н а л м о ж е т в х о д и т ь о б н о в л е н и е с и с т е м ы п о ж а р н о й б е з о п а с н о с т и С Ш А , с о д е й с т в и е в о з в р а щ е н и ю е с т е с т в е н н о г о г е н д е р а , р а с с л е д о в а н и е к о р р у п ц и о н н ы х с х е м п р е д ы д у щ и х а м е р и к а н с к и х а д м и н и с т р а ц и й " , - о т м е т и л а д и п л о м а т в с в о е м T e l e g r a m - к а н а л е , п р и л о ж и в с к р и н ш о т н е р а б о т а ю щ е г о с а й т а U S A I D .

В ночь на 25 января газета Politico проинформировала, что госсекретарь США Марко Рубио накануне распорядился немедленно приостановить на 90 дней финансирование почти всех программ иностранной помощи. Отмечалось, что решения о продолжении, изменении или прекращении программ финансирования будут приниматься по результатам проверки, проведенной госсекретарем. Позже агентство Reuters сообщило, что USAID приостановило проекты, связанные с оказанием помощи Украине.