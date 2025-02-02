Захарова предложила изменить функционал USAID
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с приостановкой работы Агентства по международному развитию США (USAID) предложила переделать его в "Агентство помощи самим себе" в случае возобновления деятельности.
"Если соберутся чинить, то пусть сразу переделают в Агентство помощи самим себе. В функционал может входить обновление системы пожарной безопасности США, содействие возвращению естественного гендера, расследование коррупционных схем предыдущих американских администраций", - отметила дипломат в своем Telegram-канале, приложив скриншот неработающего сайта USAID.
В ночь на 25 января газета Politico проинформировала, что госсекретарь США Марко Рубио накануне распорядился немедленно приостановить на 90 дней финансирование почти всех программ иностранной помощи. Отмечалось, что решения о продолжении, изменении или прекращении программ финансирования будут приниматься по результатам проверки, проведенной госсекретарем. Позже агентство Reuters сообщило, что USAID приостановило проекты, связанные с оказанием помощи Украине.