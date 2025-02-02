В ГД предложили передать Минобороны неиспользованные Росстатом планшеты
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил письмо министру обороны РФ Андрею Белоусову с предложением передать военному ведомству неиспользованные планшеты, которые Счетная палата выявила у Росстата.
Ранее Счетная палата (СП) РФ заявила, что территориальные органы Росстата допускают неэффективное распоряжение федеральным имуществом. Так, в 2011-2020 годах Росстат для проведения статистических мероприятий закупил 391,9 тыс. планшетов на сумму 9,2 млрд рублей. Из них по состоянию на 1 сентября 2024 года фактически используется только 17,7 тыс. планшетов, или 4,5% от общего объема, говорилось в сообщении СП. В пресс-службе Росстата отметили, что планшеты, закупленные для Всероссийской переписи населения 2020 года, продолжают использоваться в работе.
"Ведомства ведут переписку относительно результатов аудита. Однако за время улаживания бюрократических формальностей относительно дальнейших перспектив складированной техники часть этих планшетов могла бы быть востребована для нужд соответствующих подразделений Министерства обороны РФ", - говорится в письме, текст которого есть в распоряжении ТАСС.
Нилов просит Белоусова рассмотреть возможность проведения военными специалистами таких переговоров, а также технической экспертизы планшетов с целью определения их пригодности для выполнения задач Минобороны России.
По результатам проверки Счетная палата направила в правительство рекомендации по внесению в действующее законодательство изменений, позволяющих в перспективе существенно сократить расходы Росстата на закупку планшетов и другого оборудования для проведения переписей. Также предлагается провести оценку потенциала дальнейшего применения закупленных планшетов и при необходимости рассмотреть вопрос о возможности их использования или списания.