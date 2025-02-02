В ГД предложили передать Минобороны неиспользованные Росстатом планшеты

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил письмо министру обороны РФ Андрею Белоусову с предложением передать военному ведомству неиспользованные планшеты, которые Счетная палата выявила у Росстата.

Ранее Счетная палата (СП) РФ заявила, что территориальные органы Росстата допускают неэффективное распоряжение федеральным имуществом. Так, в 2011-2020 годах Росстат для проведения статистических мероприятий закупил 391,9 тыс. планшетов на сумму 9,2 млрд рублей. Из них по состоянию на 1 сентября 2024 года фактически используется только 17,7 тыс. планшетов, или 4,5% от общего объема, говорилось в сообщении СП. В пресс-службе Росстата отметили, что планшеты, закупленные для Всероссийской переписи населения 2020 года, продолжают использоваться в работе.

" В е д о м с т в а в е д у т п е р е п и с к у о т н о с и т е л ь н о р е з у л ь т а т о в а у д и т а . О д н а к о з а в р е м я у л а ж и в а н и я б ю р о к р а т и ч е с к и х ф о р м а л ь н о с т е й о т н о с и т е л ь н о д а л ь н е й ш и х п е р с п е к т и в с к л а д и р о в а н н о й т е х н и к и ч а с т ь э т и х п л а н ш е т о в м о г л а б ы б ы т ь в о с т р е б о в а н а д л я н у ж д с о о т в е т с т в у ю щ и х п о д р а з д е л е н и й Министерства обороны РФ", - говорится в письме, текст которого есть в распоряжении ТАСС.

Нилов просит Белоусова рассмотреть возможность проведения военными специалистами таких переговоров, а также технической экспертизы планшетов с целью определения их пригодности для выполнения задач Минобороны России.

По результатам проверки Счетная палата направила в правительство рекомендации по внесению в действующее законодательство изменений, позволяющих в перспективе существенно сократить расходы Росстата на закупку планшетов и другого оборудования для проведения переписей. Также предлагается провести оценку потенциала дальнейшего применения закупленных планшетов и при необходимости рассмотреть вопрос о возможности их использования или списания.