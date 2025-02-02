В США рассказали, чего Путин «хочет» от Трампа

После возвращения Дональда Трампа в Белый Дом российский президент Владимир Путин якобы хочет с его помощью «восстановить свой статус на мировой арене», «умиротворить» президента США и представить свою страну как мировую сверхдержаву. С такой оценкой выступила газета The Hill.

« Б о л ь ш е в с е г о П у т и н ж е л а е т , ч т о б ы Т р а м п п о м о г е м у в о с с т а н о в и т ь с в о й с т а т у с н а м и р о в о й а р е н е . С э т о й ц е л ь ю р о с с и й с к и й л и д е р о с т о р о ж н о л ь с т и т Т р а м п у , г о т о в я п о ч в у д л я в ы с о к о п о с т а в л е н н о й в с т р е ч и , к о т о р а я м о г л а б ы у к р е п и т ь е г о п о з и ц и и к а к в н у т р и с т р а н ы , т а к и з а р у б е ж о м » , — г о в о р и т с я в т е к с т е .

Авторы утверждают, что российский президент якобы стремится «умиротворить» Трампа, который намекал на возможность усиления санкций против России. Кроме того, пишет газета, Путин пытается восстановить и закрепить статус своей страны как сверхдержавы.

Стало известно, что Трамп сменил тактику по завершению конфликта на Украине

« П у т и н , в е р о я т н о , р а с с м а т р и в а е т с т р е м л е н и е Т р а м п а к с д е л к е к а к в о з м о ж н о с т ь п р о т о л к н у т ь в ы г о д н ы е д л я Р о с с и и у с л о в и я , д а ж е з а с ч е т у к р а и н с к о г о с у в е р е н и т е т а и б е з о п а с н о с т и . П р е ж д е в с е г о , П у т и н ж а ж д е т п р я м о г о с а м м и т а с С Ш А , б е з У к р а и н ы , ч т о б ы у к р е п и т ь с в о й н а р р а т и в о Р о с с и и к а к о м и р о в о й с в е р х д е р ж а в е » , — с ч и т а е т T h e H i l l .

До этого издание Asia Times писало, что у Дональда Трампа, Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина есть историческая возможность сформировать новый мировой порядок, который будет соответствовать реалиям XXI века.