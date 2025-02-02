Диалога между Россией и Данией по безопасности в условиях спонсирования киевского режима быть не может. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Дании Владимир Барбин.

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" В н а с т о я щ е е в р е м я д а т с к а я с т о р о н а р а з о р в а л а к о н т а к т ы с н а м и . П р е д п о с ы л о к д л я в о з о б н о в л е н и я д и а л о г а п о э т и м в о п р о с а м в у с л о в и я х с п о н с и р о в а н и я Данией киевского режима нет", - ответил он на вопрос, ведутся ли контакты с Данией по обеспечению безопасности на Балтике и по предотвращению рисков в военном плане.

По его словам, Дания как страна НАТО и союзник США любые действия и решения в сфере безопасности принимает с оглядкой на Брюссель и Вашингтон.

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