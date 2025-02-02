Россия исключила диалог по безопасности с одной страной Европы

Посол РФ: диалога с Данией по безопасности при спонсировании Киева быть не может
Диалога между Россией и Данией по безопасности в условиях спонсирования киевского режима быть не может. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Дании Владимир Барбин.
"В настоящее время датская сторона разорвала контакты с нами. Предпосылок для возобновления диалога по этим вопросам в условиях спонсирования Данией киевского режима нет", - ответил он на вопрос, ведутся ли контакты с Данией по обеспечению безопасности на Балтике и по предотвращению рисков в военном плане.
По его словам, Дания как страна НАТО и союзник США любые действия и решения в сфере безопасности принимает с оглядкой на Брюссель и Вашингтон.
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"До начала специальной военной операции на Украине российская сторона привлекала внимание Копенгагена к возможности осуществления взаимных мер доверия в военной сфере, в том числе по предупреждению инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним. Этот шанс Копенгаген упустил", - отметил Барбин.