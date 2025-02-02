Политолог высказался о поворотной точке в отношениях России с Западом

Говорить о росте числа союзников России в Европе не приходится ни на данный момент, ни в ближайшей перспективе, по крайней мере, в том, что касается большой политики, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Леви. Тем не менее, по его словам, определенная поворотная точка в восстановлении отношений уже пройдена.

« З а я в л е н и я р я д а п о л и т и к о в е в р о п е й с к и х с т р а н о н е с о г л а с и и с а н т и р о с с и й с к и м и с а н к ц и я м и , с п о д д е р ж к о й К и е в а н а ц е л е н ы , с к о р е е , н а в н у т р е н н е е п о т р е б л е н и е , а н е н а в н е ш н ю ю п о л и т и к у . Ч а с т о р е ч ь и д е т о л и ц а х н а ц и о н а л ь н о о р и е н т и р о в а н н о г о т о л к а , о п р а в ы х . З а и г р ы в а н и я с п р а в ы м и — о д н а и з с т р а т е г и й , к о т о р ы е Р о с с и я р а с с м а т р и в а л а с 2 0 1 4 г о д а д л я п о д д е р ж к и с в о е г о в л и я н и я в Е в р о п е , и т о , ч т о э т о с н о в а в ы х о д и т н а п е р е д н и й п л а н в н е к о т о р ы х г о с у д а р с т в а х , л о г и ч н о , н о р а д и к а л ь н о п о в е с т к у д н я н е м е н я е т » , — с к а з а л п о л и т о л о г .

Он добавил, что страны, допускающие подобную риторику, такие как Венгрия, Словакия, Хорватия не являются ни политическими, ни экономическими доминантами в Европе. Нередко для них критика действий Евросоюза — способ получить дополнительные бонусы.

По этой причине, как считает Леви, говорить о росте числа союзников России в Европе нельзя. И тем не менее, есть признаки роста градуса неопределенности, появляется место для переговоров и озвучивания альтернативных позиций.

« П о д д е р ж к а Р о с с и и с е г о д н я т о к с и ч н а , п у б л и ч н о э т о г о д е л а т ь н и к т о н е с т а н е т . Н о в н е о ф и ц и а л ь н о й с р е д е Р о с с и я в о с п р и н и м а е т с я н о р м а л ь н о . П о в о р о т н а я т о ч к а п р о й д е н а , и п р о и з о ш л о э т о н е н а п о л и т и ч е с к о м у р о в н е , а н а у р о в н е э к с п е р т н ы х г р у п п : у ч е н ы х , п о л и т о л о г о в . В м о м е н т , к о г д а с н о в а н а ч а л и з в о н и т ь ж у р н а л и с т ы и с п р а ш и в а т ь м н е н и я р о с с и й с к и х с п и к е р о в . Ч т о - т о щ е л к н у л о , и в п о л е м и к у н а ч а л и п р и г л а ш а т ь п р е д с т а в и т е л е й Р о с с и и . Э т о х о р о ш о , к а к а л ь т е р н а т и в а и з о л я ц и и , н о в с е ж е э т о т о л ь к о н а ч а л о б о л ь ш о г о п у т и » , — у в е р е н Леви.

Он заключил, что говорить с Россией публично Европа еще не готова и ожидать большого разворота в ближайшее время не стоит.

Ранее в издании Bloomberg заявили, что у России появляются новые союзники в Европе. Речь идет о Венгрии, Словакии, Венгрии и Хорватии, где звучала критика антироссийских санкций и военной помощи Киеву.