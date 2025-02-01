Глава Карелии обвинил Финляндию в русофобии

Глава Карелии обратился к мальчику с паспортом РФ, не допущенному на экскурсию в Финляндии
Глава Карелии Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале отреагировал на инцидент с российским школьником, которого из «соображений безопасности и сложившейся ситуации в мире» не пустили на экскурсию на финскую атомную электростанцию «Олкилуото».
Инцидент произошел еще в прошлом ноябре. Ученики гимназии Kulosaaren lukio должны были посетить АЭС «Олкилуото» в рамках экскурсии. Однако одного из детей с паспортом РФ, рожденного в Финляндии и имеющего двойное гражданство, не пустили на территорию ядерного объекта. В образовательном учреждении рассказали, что соответствующее решение приняло руководство атомной электростанции. Ее сотрудники просмотрели анкеты с личными данными учащихся и составили список школьников, которые могут поехать на экскурсию. Комментируя ситуацию, мать мальчика назвала произошедшее дискриминацией.
Парфенчиков согласился с ней и возмутился подобным отношением финской стороны.
«Очень жаль, что наши финские соседи настолько глубоко впали в русофобию и охоту за ведьмами, что считают 10-летнего российского ребенка угрозой национальной безопасности», — написал чиновник.
Он добавил, что это многое говорит о современной Финляндии, и пригласил мальчика и его близких в Карелию. Глава региона пообещал лично провести для них экскурсию по ведущим промышленным предприятиям республики. Свой пост Парфенчиков закончил словами: «В гостях хорошо, а дома лучше! А насильно за рубежом мил не будешь».