Глава Карелии обвинил Финляндию в русофобии

Глава Карелии Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале отреагировал на инцидент с российским школьником, которого из «соображений безопасности и сложившейся ситуации в мире» не пустили на экскурсию на финскую атомную электростанцию «Олкилуото».

Инцидент произошел еще в прошлом ноябре. Ученики гимназии Kulosaaren lukio должны были посетить АЭС «Олкилуото» в рамках экскурсии. Однако одного из детей с паспортом РФ, рожденного в Финляндии и имеющего двойное гражданство, не пустили на территорию ядерного объекта. В образовательном учреждении рассказали, что соответствующее решение приняло руководство атомной электростанции. Ее сотрудники просмотрели анкеты с личными данными учащихся и составили список школьников, которые могут поехать на экскурсию. Комментируя ситуацию, мать мальчика назвала произошедшее дискриминацией.

Парфенчиков согласился с ней и возмутился подобным отношением финской стороны.

« О ч е н ь ж а л ь , ч т о н а ш и ф и н с к и е с о с е д и н а с т о л ь к о г л у б о к о в п а л и в р у с о ф о б и ю и о х о т у з а в е д ь м а м и , ч т о с ч и т а ю т 1 0 - л е т н е г о р о с с и й с к о г о р е б е н к а у г р о з о й н а ц и о н а л ь н о й б е з о п а с н о с т и » , — н а п и с а л ч и н о в н и к .

Он добавил, что это многое говорит о современной Финляндии, и пригласил мальчика и его близких в Карелию. Глава региона пообещал лично провести для них экскурсию по ведущим промышленным предприятиям республики. Свой пост Парфенчиков закончил словами: «В гостях хорошо, а дома лучше! А насильно за рубежом мил не будешь».