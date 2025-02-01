Организация Объединенных Наций скорбит по убитым нацистами гражданам СССР, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя критику со стороны российского МИД.

Москва возмутилась отсутствием упоминания генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем многомиллионных потерь СССР во Второй мировой войне, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что именно эти народы внесли решающий вклад в Победу над гитлеровской Германией и чей подвиг положил конец Холокосту.

Захарова подчеркнула, что Россия считает недопустимыми подобные "исторические и политические упражнения" и продолжит прилагать все усилия для сохранения исторической правды.

" Е г о ( Г у т е р р и ш а . – П р и м . р е д . ) в ы с к а з ы в а н и я г о в о р я т с а м и з а с е б я . М ы с к о р б и м п о в с е м ж е р т в а м н а ц и с т о в , в т о м ч и с л е и в С о в е т с к о м С о ю з е " , – с к а з а л Х а к в б е с е д е с Р И А Н о в о с т и .

Россия всегда будет помнить, что свободу человечеству от нацизма принес советский народ, подчеркнул ранее Владимир Путин. Российский лидер отметил, что народ пожертвовал многим для того, чтобы привнести в человечество мир и жизнь.

В МИД РФ сочли возмутительным выступление Гутерриша

Путин напомнил, что 2025 год объявлен в России Годом Защитника Отечества в знак памяти о событиях Великой Отечественной войны, подвиге ветеранов и в честь участников специальной военной операции.