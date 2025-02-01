В Крыму заявили, что премьер Польши мыслит как лакей
Глава парламента Крыма Владимир Константинов прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о демонтаже «Северных потоков». Крымский политик считает, что у Дуды развилось «мышление лакея», сообщает РИА Новости.
Константинов заявил, что фиксируется удивительная тенденция: почти все представители молодого поколения европейских политиков играют роль лакея и не понимают, что такое национальные интересы.
«Они служат американскому капиталу, англосаксам. Отсюда и заявление Дуды как следствие мышления лакея», — сказал Константинов.
По его словам, простые люди в западных странах не понимают действий своих властей. Западные страны пропитаны «нацизмом, русофобией и гопничеством».
Ранее Дуда в интервью британским СМИ призвал демонтировать «Северные потоки», назвав трубопровод «большой угрозой» для Восточной Европы.