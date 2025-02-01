Глава парламента Крыма Владимир Константинов прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о демонтаже «Северных потоков». Крымский политик считает, что у Дуды развилось «мышление лакея», сообщает РИА Новости.

Константинов заявил, что фиксируется удивительная тенденция: почти все представители молодого поколения европейских политиков играют роль лакея и не понимают, что такое национальные интересы.

« О н и с л у ж а т а м е р и к а н с к о м у к а п и т а л у , а н г л о с а к с а м . О т с ю д а и з а я в л е н и е Д у д ы к а к с л е д с т в и е м ы ш л е н и я л а к е я » , — с к а з а л К о н с т а н т и н о в .

По его словам, простые люди в западных странах не понимают действий своих властей. Западные страны пропитаны «нацизмом, русофобией и гопничеством».

Ранее Дуда в интервью британским СМИ призвал демонтировать «Северные потоки», назвав трубопровод «большой угрозой» для Восточной Европы.