Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий указал на историческую амнезию европейский политиков. Об этом российский политик сообщил в Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал в том числе информацию о заявлении сенатора Чехии Мирославы Немцовой в социальной сети X с призывом "снова испытать" России блокаду Ленинграда 1941-1944 годов. Скриншот поста с таким содержанием, якобы опубликованного в профиле политика в X, начал ранее распространяться в СМИ. Несмотря на распространение в интернете и СМИ скриншота поста, в аккаунте Немцовой такой записи обнаружено не было, сама она позднее написала, что данный скриншот является фейком.

" Е в р о п е й с к и е п о л и т и к и н у ж д а ю т с я в п р и н у д и т е л ь н о м л е ч е н и и о т и с т о р и ч е с к о й а м н е з и и . Б о л е з н ь в к р а й н е з а п у щ е н н о й с т а д и и : н а м е р о п р и я т и я п о с л у ч а ю о с в о б о ж д е н и я Освенцима съезжаются наследники фашистов, зверски мучивших его узников, непоследовательная дамочка желает России повторения ужасов нацисткой блокады, [президент США Дональд] Трамп утверждает, что СССР лишь помог американцам выиграть войну", - отметил Слуцкий.

Кроме того, заявление чешского сенатора является показательным случаем, который нельзя пропустить, сообщил политик.

" П о м и м о с л е д с т в е н н ы х д е й с т в и й , н е о б х о д и м о с т а в и т ь р е б р о м в о п р о с о п р и з н а н и и г е н о ц и д а с о в е т с к о г о н а р о д а с о с т о р о н ы г и т л е р о в с к о й Германии, ее союзников и пособников в годы Второй мировой войны. Государственная дума принимала отдельное заявление на этот счет еще в марте 2023 года. Однако западники продолжают игнорировать очевидные факты", - добавил лидер ЛДПР.

В заключение Слуцкий отметил долг России противодействовать фальсификации истории Второй мировой войны на всех уровнях, особенно в преддверии 80-летия Победы. Он призвал граждан России не позволять стирать память о подвиге воинов-освободителей и решающем вкладе советского народа в Победу в войне.