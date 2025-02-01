Слуцкий указал на историческую амнезию западных политиков
Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий указал на историческую амнезию европейский политиков. Об этом российский политик сообщил в Telegram-канале.
Таким образом он прокомментировал в том числе информацию о заявлении сенатора Чехии Мирославы Немцовой в социальной сети X с призывом "снова испытать" России блокаду Ленинграда 1941-1944 годов. Скриншот поста с таким содержанием, якобы опубликованного в профиле политика в X, начал ранее распространяться в СМИ. Несмотря на распространение в интернете и СМИ скриншота поста, в аккаунте Немцовой такой записи обнаружено не было, сама она позднее написала, что данный скриншот является фейком.
"Европейские политики нуждаются в принудительном лечении от исторической амнезии. Болезнь в крайне запущенной стадии: на мероприятия по случаю освобождения Освенцима съезжаются наследники фашистов, зверски мучивших его узников, непоследовательная дамочка желает России повторения ужасов нацисткой блокады, [президент США Дональд] Трамп утверждает, что СССР лишь помог американцам выиграть войну", - отметил Слуцкий.
Кроме того, заявление чешского сенатора является показательным случаем, который нельзя пропустить, сообщил политик.
"Помимо следственных действий, необходимо ставить ребром вопрос о признании геноцида советского народа со стороны гитлеровской Германии, ее союзников и пособников в годы Второй мировой войны. Государственная дума принимала отдельное заявление на этот счет еще в марте 2023 года. Однако западники продолжают игнорировать очевидные факты", - добавил лидер ЛДПР.
В заключение Слуцкий отметил долг России противодействовать фальсификации истории Второй мировой войны на всех уровнях, особенно в преддверии 80-летия Победы. Он призвал граждан России не позволять стирать память о подвиге воинов-освободителей и решающем вкладе советского народа в Победу в войне.