Посол РФ сообщил о готовности Дании пойти навстречу пожеланиям США

Копенгаген признает «легитимность» интересов безопасности США в Гренландии и готов рассмотреть увеличение военного присутствия американских войск.

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Об этом в интервью ТАСС сообщил посол РФ в Дании Владимир Барбин.

« Д а н и я в ы р а ж а е т « п о н и м а н и е » и д а ж е « л е г и т и м н о с т ь » и н т е р е с о в б е з о п а с н о с т и С Ш А в Г р е н л а н д и и . К о п е н г а г е н г о т о в п о й т и н а в с т р е ч у п о ж е л а н и я м С Ш А , о д н а к о к о н к р е т н ы е м е р ы п о к а н е о б с у ж д а ю т с я » , — о т м е т и л д и п л о м а т , к о м м е н т и р у я с о о б щ е н и я о н а м е р е н и и Д а н и и о б с у д и т ь с а д м и н и с т р а ц и е й н о в о г о п р е з и д е н т а С Ш А Д о н а л ь д а Т р а м п а у в е л и ч е н и е а м е р и к а н с к о г о п р и с у т с т в и я н а о с т р о в е .

Барбин также напомнил, что между Данией и США действует соглашение по обороне Гренландии 1951 года, которое обеспечивает США доступ к инфраструктуре острова и возможность создания военных баз.

31 января госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что США должны взять Гренландию под контроль, поскольку Китай может использовать ее в своих интересах для расширения присутствия в Арктике.