В МИД РФ сочли возмутительным выступление Гутерриша

МИД РФ ответил на выступление Гутерриша в контексте дня памяти жертв Холокоста
Россия считает возмутительным факт, что генсек ООН Антониу Гутерриш в списке жертв преступлений нацистов ни словом не обмолвился о многомиллионных потерях СССР во Второй мировой войне. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о заявлениях генсека ООН в контексте Международного дня памяти жертв Холокоста.
"Считаем некорректными акценты, расставленные в выступлениях генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в контексте Международного дня памяти жертв Холокоста. В частности, речь идет о его ремарках на мероприятии в зале Генассамблеи ООН "Память о Холокосте во имя достоинства и прав человека" 27 января, а также о его послании, озвученном в синагоге Парк Ист в Нью-Йорке 25 января. Совершенно недопустимо, что Антониу Гутерриш в угоду популярной на Западе извращенной политкорректности полностью обошел вниманием тот факт, что соответствующая памятная дата была учреждена упомянутой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в знак признания подвига бойцов Красной армии", - отметила дипломат.
"Возмутительным считаем и тот факт, что Антониу Гутерриш в списке жертв преступлений нацистов, включая геноцид, в который вошли евреи, цыгане, инвалиды, представители ЛГБТ-сообщества и те, кого нацисты "обратили в рабство, преследовали, пытали и убивали", ни словом не обмолвился о многомиллионных потерях во Второй мировой войне СССР, чьи народы внесли решающий вклад в Победу над гитлеровской Германией и чей подвиг положил конец Холокосту", - добавила она.