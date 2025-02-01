В МИД РФ сочли возмутительным выступление Гутерриша

Россия считает возмутительным факт, что генсек ООН Антониу Гутерриш в списке жертв преступлений нацистов ни словом не обмолвился о многомиллионных потерях СССР во Второй мировой войне. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о заявлениях генсека ООН в контексте Международного дня памяти жертв Холокоста.

" С ч и т а е м н е к о р р е к т н ы м и а к ц е н т ы , р а с с т а в л е н н ы е в в ы с т у п л е н и я х г е н е р а л ь н о г о с е к р е т а р я О О Н А н т о н и у Г у т е р р и ш а в к о н т е к с т е М е ж д у н а р о д н о г о д н я п а м я т и ж е р т в Х о л о к о с т а . В ч а с т н о с т и , р е ч ь и д е т о е г о р е м а р к а х н а м е р о п р и я т и и в з а л е Г е н а с с а м б л е и О О Н " П а м я т ь о Х о л о к о с т е в о и м я д о с т о и н с т в а и п р а в ч е л о в е к а " 2 7 я н в а р я , а т а к ж е о е г о п о с л а н и и , о з в у ч е н н о м в с и н а г о г е П а р к И с т в Н ь ю - Й о р к е 2 5 я н в а р я . С о в е р ш е н н о н е д о п у с т и м о , ч т о А н т о н и у Г у т е р р и ш в у г о д у п о п у л я р н о й н а З а п а д е и з в р а щ е н н о й п о л и т к о р р е к т н о с т и п о л н о с т ь ю о б о ш е л в н и м а н и е м т о т ф а к т , ч т о с о о т в е т с т в у ю щ а я п а м я т н а я д а т а б ы л а у ч р е ж д е н а у п о м я н у т о й р е з о л ю ц и е й Г е н е р а л ь н о й А с с а м б л е и О О Н в з н а к п р и з н а н и я п о д в и г а б о й ц о в К р а с н о й а р м и и " , - о т м е т и л а д и п л о м а т .