В Госдуме предложили переименовать Северный Ледовитый океан

Приоритет России в Арктике нужно закрепить в географических названиях. Северный Ледовитый океан надо переименовать в Русский Северный океан, а Землю Франца-Иосифа в Землю Ломоносова. Так считает лидер думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

В Госдуме предложили переименовать Северный Ледовитый океан
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Политик обратил внимание, что президент США Дональд Трамп «переносит геополитическую борьбу в область географии и топонимики». Миронов считает, что России пора перенять эту практику, и, прежде всего, в отношении Арктики — российский приоритет здесь «должен проявляться во всем, включая географические названия».

«Например, почему бы не называть Северный Ледовитый Русским Северным океаном? И почему самый северный участок суши России зовется Землей Франца-Иосифа?» задался вопросом Миронов.

По его мнению, архипелаг не должен носить имя австрийского императора, «известного ненавистника России, инициатора насильственной «украинизации» восточнославянских земель».

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Он должен стать Землей Ломоносова, еще в 1763 году предположившего наличие суши к востоку от Шпицбергена. При этом сам Шпицберген «мы имеем все основания называть Поморскими островами».

Также Миронов предложил переименовать острова и проливы архипелага, носящие имена европейских аристократов и фабрикантов.

«Постепенно нужно переименовать их в честь героев спецоперации», считает депутат.

Ранее научный директор Российского военно-исторического общества предложил переименовать Финский залив в Санкт-Петербургский залив.