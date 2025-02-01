В Госдуме предложили переименовать Северный Ледовитый океан
Приоритет России в Арктике нужно закрепить в географических названиях. Северный Ледовитый океан надо переименовать в Русский Северный океан, а Землю Франца-Иосифа в Землю Ломоносова. Так считает лидер думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
Политик обратил внимание, что президент США Дональд Трамп «переносит геополитическую борьбу в область географии и топонимики». Миронов считает, что России пора перенять эту практику, и, прежде всего, в отношении Арктики — российский приоритет здесь «должен проявляться во всем, включая географические названия».
«Например, почему бы не называть Северный Ледовитый Русским Северным океаном? И почему самый северный участок суши России зовется Землей Франца-Иосифа?» — задался вопросом Миронов.
По его мнению, архипелаг не должен носить имя австрийского императора, «известного ненавистника России, инициатора насильственной «украинизации» восточнославянских земель».
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Он должен стать Землей Ломоносова, еще в 1763 году предположившего наличие суши к востоку от Шпицбергена. При этом сам Шпицберген «мы имеем все основания называть Поморскими островами».
Также Миронов предложил переименовать острова и проливы архипелага, носящие имена европейских аристократов и фабрикантов.
«Постепенно нужно переименовать их в честь героев спецоперации», — считает депутат.
Ранее научный директор Российского военно-исторического общества предложил переименовать Финский залив в Санкт-Петербургский залив.