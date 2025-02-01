В Госдуме предложили переименовать Северный Ледовитый океан

Приоритет России в Арктике нужно закрепить в географических названиях. Северный Ледовитый океан надо переименовать в Русский Северный океан, а Землю Франца-Иосифа в Землю Ломоносова. Так считает лидер думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Политик обратил внимание, что президент США Дональд Трамп «переносит геополитическую борьбу в область географии и топонимики». Миронов считает, что России пора перенять эту практику, и, прежде всего, в отношении Арктики — российский приоритет здесь «должен проявляться во всем, включая географические названия».

« Н а п р и м е р , п о ч е м у б ы н е н а з ы в а т ь С е в е р н ы й Л е д о в и т ы й Р у с с к и м С е в е р н ы м о к е а н о м ? И п о ч е м у с а м ы й с е в е р н ы й у ч а с т о к с у ш и Р о с с и и з о в е т с я З е м л е й Ф р а н ц а - И о с и ф а ? » — з а д а л с я в о п р о с о м М и р о н о в .

По его мнению, архипелаг не должен носить имя австрийского императора, «известного ненавистника России, инициатора насильственной «украинизации» восточнославянских земель».

В России предложили переименовать Финский залив

Он должен стать Землей Ломоносова, еще в 1763 году предположившего наличие суши к востоку от Шпицбергена. При этом сам Шпицберген «мы имеем все основания называть Поморскими островами».

Также Миронов предложил переименовать острова и проливы архипелага, носящие имена европейских аристократов и фабрикантов.

« П о с т е п е н н о н у ж н о п е р е и м е н о в а т ь и х в ч е с т ь г е р о е в с п е ц о п е р а ц и и » , — с ч и т а е т д е п у т а т .

Ранее научный директор Российского военно-исторического общества предложил переименовать Финский залив в Санкт-Петербургский залив.