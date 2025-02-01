В Госдуме раскрыли, как Зеленский пытается сорвать встречу Путина и Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский всеми силами пытается сорвать переговоры лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, Зеленский боится потерять власть.
Вы же видите, что Зеленский всеми силами пытается переговоры сорвать. То группировку подтянет, то вокруг Калининграда провокации устраивает, то на границе с Белоруссией наносит удар по газопроводам, нефтепроводами, свой газопровод отключает, который, в том числе, снабжает некоторые страны Европы, — отметил Колесник.
Парламентарий считает, что Зеленский опасается вероятных выборов президента Украины. Колесник предположил, что Зеленский боится лишиться должности главы государства.
Думаю, Зеленский боится, в том числе выборов на Украине. Он понимает, что переговоры будут. Он хочет остаться у власти. Он понимает, что если у власти не останется, может вообще нигде не остаться. Он решает свои вопросы. Мал клоп, да вонюч. Сил у него не хватит, — подытожил Колесник.
Ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер объяснил, что Трамп все еще не позвонил Владимиру Путину, поскольку новая администрация Белого дома продолжает работать над предложением по Украине. По его словам, там продумывают решение, которое устроит Москву.