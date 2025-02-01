Президент Украины Владимир Зеленский всеми силами пытается сорвать переговоры лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, Зеленский боится потерять власть.

В ы ж е в и д и т е , ч т о З е л е н с к и й в с е м и с и л а м и п ы т а е т с я п е р е г о в о р ы с о р в а т ь . Т о г р у п п и р о в к у п о д т я н е т , т о в о к р у г К а л и н и н г р а д а п р о в о к а ц и и у с т р а и в а е т , т о н а г р а н и ц е с Б е л о р у с с и е й н а н о с и т у д а р п о г а з о п р о в о д а м , н е ф т е п р о в о д а м и , с в о й г а з о п р о в о д о т к л ю ч а е т , к о т о р ы й , в т о м ч и с л е , с н а б ж а е т н е к о т о р ы е с т р а н ы Е в р о п ы , — о т м е т и л К о л е с н и к .

Парламентарий считает, что Зеленский опасается вероятных выборов президента Украины. Колесник предположил, что Зеленский боится лишиться должности главы государства.

Д у м а ю , З е л е н с к и й б о и т с я , в т о м ч и с л е в ы б о р о в н а У к р а и н е . О н п о н и м а е т , ч т о п е р е г о в о р ы б у д у т . О н х о ч е т о с т а т ь с я у в л а с т и . О н п о н и м а е т , ч т о е с л и у в л а с т и н е о с т а н е т с я , м о ж е т в о о б щ е н и г д е н е о с т а т ь с я . О н р е ш а е т с в о и в о п р о с ы . М а л к л о п , д а в о н ю ч . С и л у н е г о н е х в а т и т , — п о д ы т о ж и л К о л е с н и к .

Ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер объяснил, что Трамп все еще не позвонил Владимиру Путину, поскольку новая администрация Белого дома продолжает работать над предложением по Украине. По его словам, там продумывают решение, которое устроит Москву.