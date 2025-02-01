Медведев ответил на призыв чешского сенатора «повторить» блокаду Ленинграда

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram-канале высказывания чешского сенатора Мирославы Немцовой о блокаде Ленинграда.

Ранее экс-председатель палаты парламента и сенатор Чехии Мирослава Немцова призвала «повторить» блокаду Ленинграда. Она уточнила, что аналогичного эффекта можно будет добиться путем введения со стороны Запада еще более жестких санкций против России.

« В о т н е х о т е л н и ч е г о п и с а т ь п р о в ы с к а з ы в а н и е н е и з в е с т н о й н и к о м у ч е ш с к о й с е н а т о р ш и с м н о г о з н а ч н о й ф а м и л и е й Н е м ц о в а , к о т о р а я п о ж е л а л а Л е н и н г р а д у е щ ё р а з п е р е ж и т ь б л о к а д у . Н о в ч е р а п о с е т и л р о д н о й г о р о д — и н е м о г у с д е р ж а т ь с я » , — п о я с н и л М е д в е д е в .

Политик подчеркнул, что высказывания сенатора «не укладываются в голове». Он напомнил, что в ходе операции по освобождению Праги «погибли десятки тысяч наших соотечественников».

« Ч т о т а м с л у ч и л о с ь с п р е с л о в у т ы м и « э л и т а м и » и в л а с т я м и ? В е д ь э т о у ж е д а ж е н е п р и в ы ч н а я н а м р у с о ф о б и я . Т а к и х в ы с к а з ы в а н и й з а б ы в а т ь н е л ь з я » , — р а з ъ я с н и л з а м п р е д С о в б е з а .

Медведев резюмировал, что желает таким политикам, как Немцова, «сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны, как в том самом 1968-м».

Беглов жестко ответил призвавшему повторить блокаду Ленинграда чешскому сенатору

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что Немцова, призвавшая «повторить» блокаду Ленинграда, оскорбила память миллионов жертв этих событий.