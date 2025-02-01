Медведев ответил на призыв чешского сенатора «повторить» блокаду Ленинграда
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram-канале высказывания чешского сенатора Мирославы Немцовой о блокаде Ленинграда.
Ранее экс-председатель палаты парламента и сенатор Чехии Мирослава Немцова призвала «повторить» блокаду Ленинграда. Она уточнила, что аналогичного эффекта можно будет добиться путем введения со стороны Запада еще более жестких санкций против России.
«Вот не хотел ничего писать про высказывание не известной никому чешской сенаторши с многозначной фамилией Немцова, которая пожелала Ленинграду ещё раз пережить блокаду. Но вчера посетил родной город — и не могу сдержаться», — пояснил Медведев.
Политик подчеркнул, что высказывания сенатора «не укладываются в голове». Он напомнил, что в ходе операции по освобождению Праги «погибли десятки тысяч наших соотечественников».
«Что там случилось с пресловутыми «элитами» и властями? Ведь это уже даже не привычная нам русофобия. Таких высказываний забывать нельзя», — разъяснил зампред Совбеза.
Медведев резюмировал, что желает таким политикам, как Немцова, «сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны, как в том самом 1968-м».
Беглов жестко ответил призвавшему повторить блокаду Ленинграда чешскому сенатору
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что Немцова, призвавшая «повторить» блокаду Ленинграда, оскорбила память миллионов жертв этих событий.