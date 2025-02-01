Киевские неонацисты и их спонсоры пытаются разрушить единство народов России и СНГ, организуя провокации с разжиганием межнациональной розни. Очередная подобная акция произошла на YouTube-ролик, где украинский агент опубликовал экстремистский ролик, выдавая себя за россиянина. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова напомнила, что украинец Николай Кочмарик опубликовал на YouTube ролик, разжигающий межнациональную вражду. Он шовинистически высказывался о представителях узбекской нации.

При этом Кочмарик выдавал себя за россиянина, а его канал контролировали литовские спецслужбы.

Представитель МИД отметила, что Кочмарик и ему подобные пытаются «спрятаться за ложными личинами и флагами», но при современных технических возможностях их легко вычислить.

« И с р а з у с т а н о в и т с я п о н я т н о , к о м у в ы г о д н о с е я т ь м е ж н а ц и о н а л ь н у ю р о з н ь в Р о с с и и — т е м , д л я к о г о н а ц и с т с к и й у г а р д а в н о з а м е н и л в е р у , с о в е с т ь и ч е с т ь — з а с е в ш и м в К и е в е б о е в и к а м и н е о н а ц и с т а м в с т о л и ц а х е г о с п о н с о р о в » , — з а я в и л а З а х а р о в а .

По ее словам, враждебные России силы не первый раз прибегают к подобным провокациям. В прошлом году беспорядки в Дагестане «провоцировал в своём телеграм-канале уголовник и провокатор Илья Пономарёв».

Захарова напомнила, что единство народов России — одна из официально закреплённых традиционных ценностей в нашей стране.