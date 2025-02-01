Захарова рассказала о провокациях Запада против единства народов России

Киевские неонацисты и их спонсоры пытаются разрушить единство народов России и СНГ, организуя провокации с разжиганием межнациональной розни. Очередная подобная акция произошла на YouTube-ролик, где украинский агент опубликовал экстремистский ролик, выдавая себя за россиянина. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова рассказала о провокациях Запада против единства народов России
© РИА Новости

Захарова напомнила, что украинец Николай Кочмарик опубликовал на YouTube ролик, разжигающий межнациональную вражду. Он шовинистически высказывался о представителях узбекской нации.

При этом Кочмарик выдавал себя за россиянина, а его канал контролировали литовские спецслужбы.

Представитель МИД отметила, что Кочмарик и ему подобные пытаются «спрятаться за ложными личинами и флагами», но при современных технических возможностях их легко вычислить.

«И сразу становится понятно, кому выгодно сеять межнациональную рознь в России тем, для кого нацистский угар давно заменил веру, совесть и честь засевшим в Киеве боевикам и неонацистам в столицах его спонсоров», заявила Захарова.

По ее словам, враждебные России силы не первый раз прибегают к подобным провокациям. В прошлом году беспорядки в Дагестане «провоцировал в своём телеграм-канале уголовник и провокатор Илья Пономарёв».

Захарова напомнила, что единство народов России — одна из официально закреплённых традиционных ценностей в нашей стране.

«Отношения между народами внутри нашей страны и дружба с народами партнёров по СНГ насчитывают сотни лет, и её не подточить ни видеоподделками, ни проплаченными провокациями из-за рубежа», добавила дипломат.