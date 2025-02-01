В МИД России обратились с призывом к Берлину

В МИД РФ призвали Берлин к выплате компенсаций всем блокадникам
Германия должна выплачивать компенсации всем здравствующим блокадникам-ленинградцам, а не только отдельным категориям. Москва будет добиваться этого и не отступит от своих требований. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.
Дипломат отметила, что сейчас выплаты получают исключительно блокадники еврейской национальности.
«Считаем, что это откровенная дискриминация остальных жертв блокады, чудом переживших ее», — сказала Захарова.
По ее словам, необходимо восстановить историческую и человеческую справедливость и выплачивать компенсации блокадникам всех национальностей.
Захарова напомнила, что Берлин считает достаточным «гуманитарный жест правительства ФРГ» — выделение в 2019 году 10 миллионов евро на модернизацию медицинского оборудования в одной из больниц Петербурга.
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Но «Россия не принимает аргументацию Берлина, не отступит от своих требований» и будет добиваться выплат всем без исключения блокадникам, добавила представитель МИД РФ.
Ранее в посольстве РФ в Берлине рассказали, что в 2008 году немецкое правительство приравняло евреев-блокадников к жертвам Холокоста. Им выплатили единовременно по 2556 евро и обеспечили ежемесячной пенсией в 375 евро. Другие блокадники выплаты не получают.