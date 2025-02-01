В МИД России обратились с призывом к Берлину

Германия должна выплачивать компенсации всем здравствующим блокадникам-ленинградцам, а не только отдельным категориям. Москва будет добиваться этого и не отступит от своих требований. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Дипломат отметила, что сейчас выплаты получают исключительно блокадники еврейской национальности.

« С ч и т а е м , ч т о э т о о т к р о в е н н а я д и с к р и м и н а ц и я о с т а л ь н ы х ж е р т в б л о к а д ы , ч у д о м п е р е ж и в ш и х е е » , — с к а з а л а З а х а р о в а .

По ее словам, необходимо восстановить историческую и человеческую справедливость и выплачивать компенсации блокадникам всех национальностей.

Захарова напомнила, что Берлин считает достаточным «гуманитарный жест правительства ФРГ» — выделение в 2019 году 10 миллионов евро на модернизацию медицинского оборудования в одной из больниц Петербурга.

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Но «Россия не принимает аргументацию Берлина, не отступит от своих требований» и будет добиваться выплат всем без исключения блокадникам, добавила представитель МИД РФ.

Ранее в посольстве РФ в Берлине рассказали, что в 2008 году немецкое правительство приравняло евреев-блокадников к жертвам Холокоста. Им выплатили единовременно по 2556 евро и обеспечили ежемесячной пенсией в 375 евро. Другие блокадники выплаты не получают.