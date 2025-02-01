Переговорам президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина будут предшествовать контакты спецслужб и дипломатов, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. Парламентарий напомнил, что Путин никогда не отказывался от встречи с лидером США.

П е р е г о в о р ы в с е г д а н а ч и н а ю т с я с ч е г о - т о м а л о г о : н а у р о в н е д и п л о м а т о в , с п е ц с л у ж б . Д а ж е т е л е ф о н н ы е п е р е г о в о р ы п р е д в а р я ю т с я к о н т а к т а м и н а б о л е е н и з к о м у р о в н е , ч т о б ы п о н я т ь , о ч е м б у д у т в е с т и с ь п е р е г о в о р ы л и д е р о в с т р а н . П у т и н н и к о г д а н е о т к а з ы в а л с я о т п е р е г о в о р о в с С Ш А , п е р е г о в о р ы л у ч ш е в о й н ы , — з а я в и л К о л е с н и к .

По его мнению, Трамп, пока, не может войти в нормальный ритм работы из-за внутренних проблем США. Колесник считает, что Трампа все равно беспокоит вопрос Украины.

Т р а м п в ы ш е л и з п р е д в ы б о р н о й г о н к и , о н в ы и г р а л е е , н о п о к а н е м о ж е т в о й т и в н о р м а л ь н о е р у с л о р а б о т ы , у н е г о м н о г о у к а з о в , в н у т р е н н и е д е л а , н о в о п р о с У к р а и н ы е г о в о л н у е т в с е р а в н о . О н д о л ж е н к а к и е - т о д е й с т в и я с о в е р ш и т ь п о э т о м у п о в о д у . В и д н а у с т а л о с т ь о т б о е в ы х д е й с т в и й , У к р а и н е н у ж н а л е г и т и м н а я в л а с т ь в м е с т о п р о с р о ч е н н о й , — п о д ы т о ж и л К о л е с н и к .

Ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер объяснил, что Трамп все еще не позвонил Владимиру Путину, поскольку новая администрация Белого дома продолжает работать над предложением по Украине. По его словам, там продумывают решение, которое устроит Москву.