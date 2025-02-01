В Госдуме рассказали, как идет подготовка переговоров Трампа и Путина
Переговорам президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина будут предшествовать контакты спецслужб и дипломатов, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. Парламентарий напомнил, что Путин никогда не отказывался от встречи с лидером США.
Переговоры всегда начинаются с чего-то малого: на уровне дипломатов, спецслужб. Даже телефонные переговоры предваряются контактами на более низком уровне, чтобы понять, о чем будут вестись переговоры лидеров стран. Путин никогда не отказывался от переговоров с США, переговоры лучше войны, — заявил Колесник.
По его мнению, Трамп, пока, не может войти в нормальный ритм работы из-за внутренних проблем США. Колесник считает, что Трампа все равно беспокоит вопрос Украины.
Трамп вышел из предвыборной гонки, он выиграл ее, но пока не может войти в нормальное русло работы, у него много указов, внутренние дела, но вопрос Украины его волнует все равно. Он должен какие-то действия совершить по этому поводу. Видна усталость от боевых действий, Украине нужна легитимная власть вместо просроченной, — подытожил Колесник.
Ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер объяснил, что Трамп все еще не позвонил Владимиру Путину, поскольку новая администрация Белого дома продолжает работать над предложением по Украине. По его словам, там продумывают решение, которое устроит Москву.