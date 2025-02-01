В Госдуме назвали дату начала работы режима высылки незаконных мигрантов

В России режим высылки незаконных мигрантов заработает с 5 февраля. Об этом сообщил председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Заработает закон, предусматривающий режим высылки незаконных мигрантов. Те, кто не соблюдает законодательство Российской Федерации или утратил право на легальное пребывание здесь, не должны находиться в нашей стране. Эта мера направлена на повышение безопасности», — написал он.

Депутат объяснил, что режим будет действовать наряду с режимами депортации и административного выдворения. По его словам, попавших под режим высылки иностранных граждан будут вносить в специальный реестр, а также обяжут информировать о своем местоположении сотрудников полиции.

Ранее стало известно, что в рамках контроля за мигрантами, подпавшими под режим высылки, полицейским разрешат свободно заходить в дома и иные помещения, в которых проживают такие иностранцы. Кроме того, правоохранители смогут запрашивать у российских госорганов и иностранных властей информацию и документы, необходимые для осуществления контроля, в том числе составляющие коммерческую, банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну.