Захарова получила необычный подарок от молодежи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова получила в подарок от Мордовского республиканского молодежного центра мягкую игрушку лисы и мордовские мягкие варежки. Об этом сообщает РИА Новости.

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В публикации агентства уточняется, что лиса — один из символов Саранска. Скульптуры и изображения животного расположены по городу. Кроме того, лиса изображена на гербе столицы Мордовии.

Захарова раскрыла роль России на мировой арене

Ранее на встрече с молодежью Захарова раскрыла роль России на мировой арене. По ее мнению, Москва показала миру альтернативу агрессивным политическим организациям.