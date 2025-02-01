Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия России на международной арене помогли увидеть альтернативу агрессивным политическим блокам. Ее слова приводит ТАСС.

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Захарова отметила, что Россия показала миру альтернативу агрессивным политическим организациям. Об этом она высказалась, общаясь с мордовской молодежью.

« М и р у в и д е л и у с л ы ш а л а л ь т е р н а т и в у э т и м а г р е с с и в н ы м б л о к а м , б е с к о н е ч н ы м о к р и к а м , б е с к о н е ч н ы м с а н к ц и о н н ы м в о й н а м . И м н е к а ж е т с я , о д н у и з к л ю ч е в ы х р о л е й , н о , в о з м о ж н о , и в е д у щ у ю р о л ь в э т о м с ы г р а л а н а ш а с т р а н а » , — п о д ч е р к н у л а о н а .

Ранее дипломат высказалась о прямом участии НАТО в конфликте на Украине. Она также отметила, что альянсу осталось открыто признаться в поощрении распространения терроризма, так как без их помощи Киев не смог бы в таком масштабе проводить теракты по всему миру.