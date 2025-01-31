Западные страны сами себя обделяют, отказываясь от российской культуры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, Запад провозгласил политику отмены культуры. Она отметила, что он выбрал в качестве «одной из первых жертв» РФ.

Дипломат добавила, что Россия сохраняет свою культуру, свободно пользуется достижениями мировой культуры.

« А о н и с е б я с а м и о б д е л я ю т » , — р а с с к а з а л а п р е д с т а в и т е л ь М И Д о п о с л е д с т в и я х р у с о ф о б и и н а З а п а д е .

По ее мнению, русофобия в большей степени опасна не для России, а для самой Западной Европы.