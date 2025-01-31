Захарова рассказала о последствиях русофобии на Западе

Западные страны сами себя обделяют, отказываясь от российской культуры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

Захарова рассказала о последствиях русофобии на Западе
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По ее словам, Запад провозгласил политику отмены культуры. Она отметила, что он выбрал в качестве «одной из первых жертв» РФ.

Дипломат добавила, что Россия сохраняет свою культуру, свободно пользуется достижениями мировой культуры.

«А они себя сами обделяют», рассказала представитель МИД о последствиях русофобии на Западе.

По ее мнению, русофобия в большей степени опасна не для России, а для самой Западной Европы.

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