Украина — не приоритет, а балласт для команды президента США Дональда Трампа. Такое мнение у себя в Telegram-канале высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина в результате конфликта с Россией оказалась отброшенной на 100 лет назад. Также он вновь повторил свой призыв закончить конфликт, отметив, что каждой стороне ради этого придется чем-то пожертвовать.

« Р у б и о т р е з в о о ц е н и в а е т д о с т а в ш е е с я " н а с л е д с т в о " н а у к р а и н с к о м н а п р а в л е н и и . Т е м б о л е е ч т о У к р а и н а — н е п р и о р и т е т , а с к о р е е б а л л а с т д л я к о м а н д ы Т р а м п а . О д н а к о — о п я т ь н и с л о в а о б у с л о в и я х м и р а , о д н и п р и з ы в ы к в з а и м н ы м у с т у п к а м . Г о в о р и л и и п о в т о р ю е щ е р а з : Р о с с и я н е с т а н е т ж е р т в о в а т ь с в о и м и н а ц и о н а л ь н ы м и и н т е р е с а м и и и д т и в э т о м п л а н е н а к а к и е - л и б о " у с т у п к и " » , — п р о к о м м е н т и р о в а л э т о С л у ц к и й .

Он отметил, что Москве «важны четкие и юридически закрепленные гарантии безопасности российских границ, то есть безъядерная, внеблоковая и денацифицированная Украина с учетом территориальных реалий на земле». Слуцкий назвал это «экзистенциальными вопросами», которые не являются «предметами размена».

Кроме того, по его словам, новой администрации США стоит признать и ошибочность развязанной санкционной войны, поскольку она показала свою полную бесполезность и привела только к ослаблению доллара.