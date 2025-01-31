Слуцкий назвал Украину балластом для команды Трампа
Украина — не приоритет, а балласт для команды президента США Дональда Трампа. Такое мнение у себя в Telegram-канале высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина в результате конфликта с Россией оказалась отброшенной на 100 лет назад. Также он вновь повторил свой призыв закончить конфликт, отметив, что каждой стороне ради этого придется чем-то пожертвовать.
«Рубио трезво оценивает доставшееся "наследство" на украинском направлении. Тем более что Украина — не приоритет, а скорее балласт для команды Трампа. Однако — опять ни слова об условиях мира, одни призывы к взаимным уступкам. Говорили и повторю еще раз: Россия не станет жертвовать своими национальными интересами и идти в этом плане на какие-либо "уступки"», — прокомментировал это Слуцкий.
Он отметил, что Москве «важны четкие и юридически закрепленные гарантии безопасности российских границ, то есть безъядерная, внеблоковая и денацифицированная Украина с учетом территориальных реалий на земле». Слуцкий назвал это «экзистенциальными вопросами», которые не являются «предметами размена».
Кроме того, по его словам, новой администрации США стоит признать и ошибочность развязанной санкционной войны, поскольку она показала свою полную бесполезность и привела только к ослаблению доллара.
«Учитывая очередь государств, желающих вступить в ряды БРИКС, процессы дедолларизации сложно обернуть вспять. "Век" западной гегемонии во главе с США прошел, будущее за многополярным миром», — заключил Слуцкий.