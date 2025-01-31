Хинштейн покинул пост секретаря оргкомитета "Наша победа" партии "Единая Россия"

Александр Хинштейн ушел с поста ответственного секретаря организационного комитета "Наша победа" партии "Единая Россия".

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

" С е г о д н я " с д а л в а х т у " о т в е т с т в е н н о г о с е к р е т а р я о р г к о м и т е т а " Н а ш а п о б е д а " п а р т и и " Е д и н а я Р о с с и я " . Е г о з а с е д а н и е п р о ш л о в М о с к в е " , - н а п и с а л Х и н ш т е й н .

Он пояснил, что оргкомитет был создан в 2020 году для координации всех патриотических проектов внутри партии.

" С е г о д н я , п о п р о ш е с т в и и п я т и л е т э т о й р а б о т ы , б ы л о о ч е н ь п р и я т н о у с л ы ш а т ь е е о ц е н к у и о т с о п р е д с е д а т е л е й о р г к о м и т е т а - В л а д и м и р а В л а д и м и р о в и ч а Я к у ш е в а , С е р г е я Е в г е н ь е в и ч а Н а р ы ш к и н а , - и о т д р у г и х к о л л е г " , - н а п и с а л Х и н ш т е й н .

По видео-конференц-связи Хинштейн отчитался о результатах работы за 2024 год. "Конечно же, остаюсь в составе оргкомитета и рассчитываю, что проекты уже более активно будем реализовать на курской земле", - добавил он.