Хинштейн покинул пост секретаря оргкомитета "Наша победа" партии "Единая Россия"
Александр Хинштейн ушел с поста ответственного секретаря организационного комитета "Наша победа" партии "Единая Россия".
Об этом он сообщил в Telegram-канале.
"Сегодня "сдал вахту" ответственного секретаря оргкомитета "Наша победа" партии "Единая Россия". Его заседание прошло в Москве", - написал Хинштейн.
Он пояснил, что оргкомитет был создан в 2020 году для координации всех патриотических проектов внутри партии.
"Сегодня, по прошествии пяти лет этой работы, было очень приятно услышать ее оценку и от сопредседателей оргкомитета - Владимира Владимировича Якушева, Сергея Евгеньевича Нарышкина, - и от других коллег", - написал Хинштейн.
По видео-конференц-связи Хинштейн отчитался о результатах работы за 2024 год. "Конечно же, остаюсь в составе оргкомитета и рассчитываю, что проекты уже более активно будем реализовать на курской земле", - добавил он.