Путин признался, на что был готов ради решения конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин заявил о своей готовности к личной встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским весной 2022 года.

По словам Путина, украинская сторона настаивала на такой встрече, однако после согласования основных параметров стамбульских соглашений Киев взял паузу для консультаций со своими союзниками.

« У к р а и н с к а я с т о р о н а п р е д л а г а л а п о с т а в и т ь т о ч к у н а л и ч н о й в с т р е ч е д в у х п р е з и д е н т о в . Я с о г л а с и л с я и с э т и м » , – с к а з а л П у т и н в и н т е р в ь ю ж у р н а л и с т у т е л е к а н а л а « Р о с с и я 1 » П а в л у З а р у б и н у .

По его мнению, вмешательство международных партнеров, в частности, посещение Украины тогдашним премьером Британии Борисом Джонсоном, возможно, повлияло на решение украинской стороны продолжить военные действия.

Путин высказался об участниках переговоров со стороны Украины

Напомним, ранее Путин объяснил, почему Россия вывела войска из-под Киева в 2022 году.