Российское посольство направило в МИД Эстонии ноту протеста
Посольство России в Таллине сообщило, что дипломатическая миссия направила ноту протеста в МИД Эстонии.
Как рассказали в посольстве, такая мера стала ответом на демонтаж стелы и плит с именами красноармейцев, которые стояли на братской могиле в городе Валга. Такие действия в посольстве назвали «актом государственного вандализма» против памяти солдат СССР, воевавших во Второй мировой войне.
«Направили в МИД Эстонии ноту посольства с требованием остановить кощунственные действия, прекратить безнравственную кампанию по ликвидации объектов советского военно-мемориального наследия, нацеленную на пересмотр итогов Второй мировой войны», — заявили в дипмиссии.
Помимо этого посольство также призвало власти Эстонии прекратить «безнравственную кампанию по ликвидации объектов советского военно-мемориального наследия». Как считают дипломаты, эти действия направлены на пересмотр итогов Второй мировой войны.