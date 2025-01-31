Российское посольство направило в МИД Эстонии ноту протеста

Посольство России в Таллине сообщило, что дипломатическая миссия направила ноту протеста в МИД Эстонии.

Как рассказали в посольстве, такая мера стала ответом на демонтаж стелы и плит с именами красноармейцев, которые стояли на братской могиле в городе Валга. Такие действия в посольстве назвали «актом государственного вандализма» против памяти солдат СССР, воевавших во Второй мировой войне.

« Н а п р а в и л и в М И Д Э с т о н и и н о т у п о с о л ь с т в а с т р е б о в а н и е м о с т а н о в и т ь к о щ у н с т в е н н ы е д е й с т в и я , п р е к р а т и т ь б е з н р а в с т в е н н у ю к а м п а н и ю п о л и к в и д а ц и и о б ъ е к т о в с о в е т с к о г о в о е н н о - м е м о р и а л ь н о г о н а с л е д и я , н а ц е л е н н у ю н а п е р е с м о т р и т о г о в В т о р о й м и р о в о й в о й н ы » , — з а я в и л и в д и п м и с с и и .

Помимо этого посольство также призвало власти Эстонии прекратить «безнравственную кампанию по ликвидации объектов советского военно-мемориального наследия». Как считают дипломаты, эти действия направлены на пересмотр итогов Второй мировой войны.