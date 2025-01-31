Глава МИД Турции обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым ситуацию в Сирии. Об этом ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что главы МИД провели переговоры по телефону.

« О б с у ж д а л и с ь р е г и о н а л ь н ы е с о б ы т и я и с и т у а ц и я в С и р и и . Б ы л а п о д ч е р к н у т а п о д д е р ж к а о б е и м и с т р а н а м и п о л и т и ч е с к о г о е д и н с т в а С и р и и » , — г о в о р и т с я в т е к с т е .

Также указывается, что во время разговора Фидан и Лавров «отметили важность того, чтобы политический переходный процесс в Сирии был инклюзивным».