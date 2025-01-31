Глава МИД Турции обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым ситуацию в Сирии. Об этом ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Глава МИД Турции обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии
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Отмечается, что главы МИД провели переговоры по телефону.

«Обсуждались региональные события и ситуация в Сирии. Была подчеркнута поддержка обеими странами политического единства Сирии», говорится в тексте.

Также указывается, что во время разговора Фидан и Лавров «отметили важность того, чтобы политический переходный процесс в Сирии был инклюзивным».