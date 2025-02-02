Посол в Дании: Россия не даст превратить Балтику во внутреннее море НАТО

НАТО пытается превратить Балтийское море во внутреннее для альянса, однако Россия сделает все для защиты своих интересов, иллюзий у ее оппонентов быть не должно. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Дании Владимир Барбин, комментируя решение стран альянса запустить патрулирование Балтийского моря с использованием фрегатов и морской авиации.
"Это является попыткой превратить Балтийское море во внутреннее море НАТО, ограничить свободу судоходства, поставить под жесткий контроль НАТО соблюдение введенных Западом против нашей страны санкций. Россия с опорой на международное право будет делать все необходимое для защиты своих интересов. Никаких иллюзий на этот счет у наших оппонентов быть не должно", - подчеркнул дипломат.
Ранее генсек альянса Марк Рютте заявил, что НАТО запускает операцию по патрулированию Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры своих стран, в ней задействуют фрегаты и морскую авиацию. При этом он не стал уточнять, сколько именно кораблей и самолетов будут участвовать в операции.
Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.