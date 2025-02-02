Посол в Дании: Россия не даст превратить Балтику во внутреннее море НАТО

НАТО пытается превратить Балтийское море во внутреннее для альянса, однако Россия сделает все для защиты своих интересов, иллюзий у ее оппонентов быть не должно. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Дании Владимир Барбин, комментируя решение стран альянса запустить патрулирование Балтийского моря с использованием фрегатов и морской авиации.

" Э т о я в л я е т с я п о п ы т к о й п р е в р а т и т ь Б а л т и й с к о е м о р е в о в н у т р е н н е е м о р е Н А Т О , о г р а н и ч и т ь с в о б о д у с у д о х о д с т в а , п о с т а в и т ь п о д ж е с т к и й к о н т р о л ь Н А Т О с о б л ю д е н и е в в е д е н н ы х З а п а д о м п р о т и в н а ш е й с т р а н ы с а н к ц и й . Р о с с и я с о п о р о й н а м е ж д у н а р о д н о е п р а в о б у д е т д е л а т ь в с е н е о б х о д и м о е д л я з а щ и т ы с в о и х и н т е р е с о в . Н и к а к и х и л л ю з и й н а э т о т с ч е т у н а ш и х о п п о н е н т о в б ы т ь н е д о л ж н о " , - п о д ч е р к н у л д и п л о м а т .

Ранее генсек альянса Марк Рютте заявил, что НАТО запускает операцию по патрулированию Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры своих стран, в ней задействуют фрегаты и морскую авиацию. При этом он не стал уточнять, сколько именно кораблей и самолетов будут участвовать в операции.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.