Захарова рассказала о возмущении польских евреев из-за визита Зеленского

Польские евреи возмутились визитом президента Украины Владимира Зеленского в Освенцим для участия в церемонии в честь годовщины освобождения концлагеря.

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Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

« П о я в л е н и е Зеленского в Освенциме вызвало негодование в еврейских религиозных кругах Польши», — заявила дипломат.

По ее словам, главный раввин Польши Михаэль Шудрих заявил, что представители еврейской общины «сочли позором находиться на одном мероприятии с диктатором, у которого есть ручные нацисты». Захарова также напомнила, что украинский лидер вносит вклад в прославление украинских националистов Степана Бандеры, Романа Шухевича и других пособников нацистов, возводя их «в ранг буквально святых».

Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани назвал абсурдом приглашение Зеленского на памятные мероприятия в Освенциме.